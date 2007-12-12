Андрухович подарит Ивано-Франковску свой «Самогон»

18 декабря писатель Юрий АНДРУХОВИЧ представит своим землякам в Ивано-Франковске музыкальный альбом «Самогон».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Ю.АНДРУХОВИЧ вместе с польской группой из Вроцлава «Карбидо» представят совместный альбом, в котором музыкальная часть создавалась поляками, а тексты песен взяты из последнего поэтического сборника писателя «Пісні для Мертвого Півня».

Все песни альбома исполняет Ю.АНДРУХОВИЧ. «Я бы это скорее назвал не пением, а мелодекламацией», - сказал он.

По словам Ю.АНДРУХОВИЧА, вход на концерт будет бесплатным, но попасть на презентацию смогут только столько людей, сколько зал может вместить (большой Изумрудный зал кинотеатра «Люмьер», рассчитана на 250 мест – УНИАН).

Альбом «Самогон» содержит 9 песен, 7 из которых – на польском языке.