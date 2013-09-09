Google отметил столетие "мертвой петли"
08:52, 09 сентября 2013Общество
4367 0
Сегодня Google отметил своим анимированным рисунком - дудлом - столетие со дня первого в истории выполнения фигуры высшего пилотажа "мертвая петля".
Дудл, посвященный мертвой петле
Дудл можно увидеть, войдя на украинскую или русскую страницу поиска Google.
Мертвая петля - движение самолета по траектории, которая является замкнутой петлей в вертикальной плоскости - впервые была выполнена 27 августа (9 сентября) 1913 в Киеве россиянином Петром Нестеровым, из-за чего ее часто называют также "петлей Нестерова".
На тему: Google отметил 126-летие автора парадокса о живом мертвом коте
Считается, что эта фигура положила начало истории высшего пилотажа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter