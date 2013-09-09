Google отметил столетие "мертвой петли"

Дудл можно увидеть, войдя на украинскую или русскую страницу поиска Google.

Мертвая петля - движение самолета по траектории, которая является замкнутой петлей в вертикальной плоскости - впервые была выполнена 27 августа (9 сентября) 1913 в Киеве россиянином Петром Нестеровым, из-за чего ее часто называют также "петлей Нестерова".

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Считается, что эта фигура положила начало истории высшего пилотажа.