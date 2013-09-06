Моряки, которых захватывали в Ливии, прилетели в Украину

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня в 17:25 авиарейсом по маршруту Ларнака-Киев на Родину вернулись 13 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна "Etel", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что посольством Украины на Кипре было предоставлено всестороннее содействие гражданам Украины по организации их возвращения в Украину.

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"Граждане Украины чувствуют себя хорошо", - сообщили в ведомстве.

"Украинская сторона приветствует успешное разрешение ситуации вокруг украинских моряков на судне "Еtel", которые с 17 июля с.г. до 1 сентября с.г. удерживались вооруженными лицами в порту Бенгази, и положительно оценивает действия ливийских властей по выполнению достигнутых в контексте этого дела договоренностей", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в порту Бенгази 17 июля вооруженные граждане Ливии захватили судно «Этель», экипаж которого состоял из 19 граждан Украины. Судно прибыло в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис.

Ливийцы требовали вернуть им 600 автомобилей, за которые якобы украинские партнеры взяли деньги, но груз не доставили.

29 августа вооруженная охрана покинула судно «Этель».

В 2012 году посредники-иорданцы приобрели более 600 машин KIA и Hyundai в Гонконге, и продали их украинской фирме. В то же время те же машины были проданы ливийцам. Автомобили были доставлены на территорию Украины. Потерпевшая сторона в ответ захватила судно «Этель», требуя от Украины вернуть деньги или автомобили.