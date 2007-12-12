Два варианта аварии на шахте им. Засядько

Экспертная комиссия выдвинула для рассмотрения Государственной комиссией два варианта причин аварии, произошедшей 18 ноября на шахте им. А.Засядько в Донецке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора.

Согласно первому варианту, взрыв метано-воздушной смеси возник в 13-й восточной лаве и близлежащих выработках, а в дальнейшем распространился на 13-й и 14-й западные конвейерные штреки.

По другой версии, взрыв метано-воздушной смеси возник в тупике 14-го западного конвейерного штрека и получил развитие в выработках, наиболее близких к скату №23 (13-й восточный и 13-й западный конвейерные штреки).

Вероятным источником взрыва эксперты назвали искры, которые могли возникнуть в результате работы электромеханических механизмов, в частности фрикционное искрение (во время контакта рабочего органа комбайна с твердой породой).

По другому варианту, источником искрения мог стать один из поврежденных кабелей.

Возможной причиной накопления фатальной концентрации метана экспертная комиссия назвала разломы грунта в 13-м восточном и 14-м западном конвейерных штреках и дальнейшее пластовое накопление этого газа под кровлей выработок.

Не исключается также, что накоплению метана способствовала вероятная просадка основной кровли в 13-му восточному конвейерному штреку. В пользу этого предположения свидетельствует критическое количество импульсов, зафиксированных на одном из специальных датчиков.

Эксперты также указали, что пробы воздуха в аварийных участках удостоверили наличие тяжелых газов, в частности, тяжелого водорода. По словам экспертов, наукой еще не достаточно изучено поведение этих газов, например, характер их взаимодействия с метано-воздушной смесью. То есть, эксперты не исключают, что именно наличие этих газов повлияло на причины и характер аварии.

Предоставляя государственной комиссии свои выводы, члены экспертной комиссии делали ударение на том, что окончательные выводы относительно причин и обстоятельств аварии можно будет сделать лишь после того, как эксперты посетят все поврежденные взрывом участки шахты.

Как сообщал УНИАН, в целом вследствие трех взрывов метано-воздушной смеси на шахте им. А.Засядько, произошедших 18 ноября, 1 и 2 декабря, погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей).