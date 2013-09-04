Украине пророчат валютный кризис

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка России.

"Наибольшая вероятность отмечена в Украине - 82%. Далее следует валютный рынок Беларуси - 59%. Для Казахстана вероятность валютного кризиса оказалась на уровне 12%", - считают аналитики банка.

По мнению авторов, за 2012 год на поддержку курса гривни Национальный банк потратил около 25% золотовалютных резервов и продолжает расходовать их в 2013 году. Отказ МВФ от продолжения сотрудничества, спад экономики, продолжающееся снижение объема резервов, а также неблагоприятная внешняя конъюнктура лишь усиливают давление на гривню.

"По итогам июня 2013 года, наибольшая вероятность валютного кризиса в течение следующих 12 месяцев отмечена в Украине – 82%. Далее следует валютный рынок Беларуси - 59%. Для Казахстана в июне 2013 года вероятность валютного кризиса в течение следующих 12 месяцев оказалась на уровне 12%", - говорится в документе.

В Сбербанке прогнозируют, что среднегодовой курс гривни в 2013 году составит 8,18 грн/долл., в 2014-м - вырастет до 8,59 грн. Инфляция составит 0,5% и 2% соответственно.

"Вероятность кризиса на валютном рынке Украины сохранит тенденцию к росту. Избежать очередной девальвации валюты Украине вряд ли удастся. Вероятность валютного кризиса в течение следующих 12 месяцев на Украине к концу 2014 года превысит 96%, что превышает уровень вероятности, при котором произошла девальвация в декабре 2008 года", - говорится в сообщении.