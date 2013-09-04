В Китае чиновника утопили во время допроса о коррупции - СМИ

13:49, 04 сентября 2013
Общество
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Китайский чиновник, подозреваемый в коррупции, предположительно утонул, когда следователи коммунистической партии выбивали из него признательные показания.

Мужчину доставили в больницу, но его не удалось спасти

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным государственных СМИ, чиновника несколько раз опускали и держали в ванне с ледяной водой, пока он не перестал сопротивляться. После этого его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Шесть следователей будут судить по обвинению в умышленном причинении вреда.

Би-Би-Си отмечает, что, несмотря на периодические сообщения о смертях людей, против которых ведутся расследования, этот случай - редкое признание китайских властей в использовании запрещенных методов.

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