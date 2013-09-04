В Китае чиновника утопили во время допроса о коррупции - СМИ
13:49, 04 сентября 2013Общество
7682
Китайский чиновник, подозреваемый в коррупции, предположительно утонул, когда следователи коммунистической партии выбивали из него признательные показания.
Мужчину доставили в больницу, но его не удалось спасти
Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным государственных СМИ, чиновника несколько раз опускали и держали в ванне с ледяной водой, пока он не перестал сопротивляться. После этого его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.
Шесть следователей будут судить по обвинению в умышленном причинении вреда.
Би-Би-Си отмечает, что, несмотря на периодические сообщения о смертях людей, против которых ведутся расследования, этот случай - редкое признание китайских властей в использовании запрещенных методов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter