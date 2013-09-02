Прокуратура передала в суд "врадиевское дело"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, дело направлено в суд сегодня, 2 сентября.

В суд также направлены материалы в отношении непосредственного руководителя двух подозреваемых милиционеров - заместителя начальника Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области, который обвиняется в должностных преступлениях, Михаила Кудринского.

"Расследованием установлена достаточность доказательств для составления по уголовному производству обвинительного акта о совершении подозреваемыми преступлений, которые им инкриминируются, - подчеркнул заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

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В пресс-службе корреспонденту УНИАН уточнили, что дело направлено во Врадиевский райсуд, потому что преступления были совершены на территории Врадиевского района, но не будет там рассматриваться. Подсудность этого дела должен определить Апелляционный суд Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжелых телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Полищук и егерь Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой сообщение о новом подозрении. Их действия переквалифицированы на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение законченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью сокрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда должностных преступлений.

За укрывательство обстоятельств происшествия задержаны уволенный по приказу министра начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Кудринский, задержанный по подозрению в укрывательстве материалов дела о "врадиевских насильниках".