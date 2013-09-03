В Крыму из-за лихача столкнулись три авто, есть пострадавшие (фото, видео)

2 сентября около 14.30 в районе Камышовой дороги в Севастополе произошло ДТП. Виновником стал водитель "четверки", который при обгоне боком задел "копейку", а после произошло лобовое столкновение с "Chery".

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"Первый удар пришелся на мою "копеечку", это почувствовал мой трехлетний сын, лёжа на коленях у жены на заднем сиденье, от качки он ударился головой об дверь и расплакался, но хорошо, что все обошлось", - рассказал водитель ВАЗ-2101, сообщает 0692.ua.

"Водитель "четверки" - россиянин, он начал обгонять колонну примерно из 15 машин по встречной, через сплошную, не видя знаков ограничения скорости и направления поворота. При обгоне он зацепил меня, помял крыло и загнул бампер у моей машины, а после протаранил в лобовую идущую за мной "Chery"", - рассказал водитель.

По его словам, скорость "лихача" была за 100 км/ч. "От удара багажник на крыше "четверки" слетел, а вещи в багажнике салона буквально выдавили пассажирку сзади на место водителя, который сам был придавлен сиденьем" - рассказал участник ДТП.

По словам водителей, в результате аварии пятеро получили ссадины, переломы, сотрясения, но все остались живы.