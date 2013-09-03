ГАИ отрицает гибель в ДТП сотрудников "Кобры"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе департамента ГАИ МВД Украины.

"На некоторых Интернет-сайтах появилась информация о том, что в Киеве в ночь с 1 на 2 сентября 2013 г. погибли сотрудники спецподразделения ДПС. Сообщаем, что 1 сентября текущего года в 23:50 на 52 км автодороги Борисполь - Днепропетровск, вблизи г. Переяслав Хмельницкий Киевской обл. произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Galantта мотоцикла "ИЖ Планета". В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла погибли. Следует добавить, что участники ДТП не являются работниками органов внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование.

Как сообщал УНИАН, автор и ведущий программы «Знак оклику» на ТВі Артем Шевченко сообщил, что в Киеве в ночь с 1 на 2 сентября в ДТП погибли двое офицеров спецподразделения ГАИ «Кобра».