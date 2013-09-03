В Умань приехали более 10 тысяч хасидов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уманского горотдела УВМД в Черкасской области.

По теме: В Умань для охраны хасидов прибыли израильские полицейские

В частности, по состоянию на 18 час. 2 сентября в город приехали более 10 тыс. хасидов из 9 стран мира, среди которых 934 ребенка, уточнили в милиции.

Больше всего паломников из Израиля. Есть паломники из США, Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании. Есть даже один хасид из Индии, говорится в сообщении. Пик заезда паломников ожидают сегодня.

В целом, по предварительным подсчетам, на празднование иудейского Нового года в Умань съедутся свыше 24 тыс. паломников-хасидов из более 20 стран мира.

Как сообщал УНИАН, В этом году Новый год хасиды будут праздновать с 4 на 5 сентября. Охрану общественного порядка в Умани на время паломничества обеспечивают 429 милиционеров и 12 израильских полицейских.

Справка УНИАН. Основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) - одна из самих уважаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.