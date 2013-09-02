В этом году в летних лагерях погибли трое детей, 14 - травмированы

Об этом сообщил начальник Главного управления защиты прав и свобод детей Генеральной прокуратуры Украины Владимир Вышинский, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

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В сообщении отмечается, что во время проверок соблюдения прав детей на оздоровление и отдых органами прокуратуры были выявлены многочисленные правонарушения. Министрам социальной политики, здравоохранения, образования и науки Украины внесены представления. О состоянии соблюдения законодательства в этой сфере проинформированы Президент Украины и Кабинет министров Украины.

«Так, Генеральной прокуратурой Украины проведена проверка в министерствах социальной политики, образования и науки, здравоохранения Украины и обобщено состояние прокурорского надзора на этом направлении», - сказал Вышинский.

По его словам, во время проверки было установлено, что указанными министерствами и местными органами исполнительной власти, на которые возложена реализация государственной политики и контроль в этой сфере, не приняты действенные меры по обеспечению доступности и качества оздоровительных услуг, созданию надлежащих условий для укрепления здоровья детей и ослаблена межведомственная координация на этом направлении.

«Так, например, вопреки требованиям закона, обеспечено оздоровление менее чем 50% детей школьного возраста. Кроме этого, нарушаются права на оздоровления детей, которые нуждаются в особом внимании, - дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, инвалиды, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, и пр.», - заметил он.

Также, добавил Вышинский, министерствами и органами исполнительной власти на местах не осуществляются должным образом мероприятия по сохранению и развитию детских оздоровительных заведений, не инициируется вопрос выделения средств на их реконструкцию, ремонт зданий и помещений.

«В результате этого, в последние годы более 100 из таких заведений закрыты. В то же время, обнаружены факты незаконного использования бюджетных средств, выделенных на развитие детских лагерей. Также допускается незаконное отчуждение земельных участков оздоровительных заведений», - отметил он.

Особую обеспокоенность, отметил начальник Главного управления, вызывают нарушение прав детей на надлежащие и безопасные условия пребывания.

«Вдумайтесь, в этом году во время оздоровления травмированы 14 детей и 3 ребенка погибли», - сказал он.

Во время проверок также было установлено, что в большинстве детских здравниц не обеспечено качественное и полноценное питание. Нарушаются права детей на безопасную перевозку их к детским заведениям оздоровления и пр.

Вышинский сообщил, что кроме указанных, были установлены и нарушения при эксплуатации аттракционной техники, спортивных и детских площадок.

Подытоживая, начальник Главного управления проинформировал, что всего по результатам проверки соблюдения прав детей на отдых и оздоровление прокурорами начато 40 уголовных производства, внесены 1011 представления, к ответственности на данное время привлечен 291 служащий, из которых 67 - контролирующих органов. Заявлены 17 исков, возобновлены права более 300 тысяч детей, возмещено 1,3 млн грн, предупреждено отчуждение 25 га земельных участков детских заведений.

«С целью устранения обнаруженных нарушений закона внесены представления министрам социальной политики, здравоохранения, образования и науки Украины. Также о состоянии соблюдения законодательства, направленного на защиту прав детей на отдых и оздоровление, проинформирован Президент Украины и Кабинет министров Украины», - резюмировал Вышинский.