Вступил в силу закон об утилизационном сборе на автомобили

Документ затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели.

Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал закон о введении утилизационного сбора.

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Одновременно с подписанием закона Президент выдал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

6 августа Представительство ЕС в Украине высказало мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Евросоюзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

14 августа Министерство экологии Украины вынесло на рассмотрение общественности проекты трех законов о внесении изменений в законодательство об утилизационном сборе, предполагающих введение единой ставки сбора на все автомобили, упразднение обязательной сертификации утилизационных площадок, а также зачисление 100% сумм уплаченных сборов на счета Фонда защиты окружающей среды.