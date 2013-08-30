Рада может ввести 15-процентный сбор на операции с офшорами

Список офшоров определит правительство по предложенному перечню критериев, однако за Кипром такой статус будет закреплен законом. Эксперты отмечают, что критерии настолько размыты, что офшором можно признать даже США, а депутаты считают, что проблему решит введение контроля над трансфертным ценообразованием, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Депутаты предлагают с 2014 года взымать 15-процентный сбор с суммы платежей украинских компаний в пользу нерезидентов, зарегистрированных в офшорах. Финансовые учреждения обязаны будут перечислять деньги лишь при условии одновременной уплаты сбора. Эти средства должны пойти на финансирование Пенсионного фонда и повышение пенсий. Только операции с Кипром могли бы дать госбюджету 60 млрд грн, уверены депутаты. Это не новая идея. Еще в конце 2011 года вице-премьер Сергей Тигипко предлагал ввести 15-процентный сбор со сроком действия пять лет. Тогда объем дополнительных поступлений оценивали в 1 млрд грн, но законопроект даже не рассмотрели в правительстве.

Это не единственная инициатива — также предложено пересмотреть принцип расчета прибыли при операциях с офшорами. Согласно Налоговому кодексу, в валовые расходы не включаются затраты на приобретение у резидента офшорной территории услуг по рекламе, консалтингу и маркетингу. Теперь же предложено не включать затраты на консультационные, бухгалтерские, юридические, брокерские, аудиторские услуги. С 85% до 50% будет уменьшена сумма сделки с офшором, которая может быть включена в расходы украинской компании.

Кабинет министров сейчас определяет перечень офшоров, депутаты же хотят в Налоговом кодексе указать критерии, на основании которых правительству следует формировать список офшорных территорий. Их всего три: нулевой уровень налогообложения; ограниченный доступ к налоговой информации; наличие особенных режимов или льгот для нерезидентов. Соответствие хотя бы одному из них станет основанием для попадания в список офшоров. Однако то, что Кипр в вопросах налогообложения имеет статус офшора, закрепляют на уровне закона.