Рада может ввести 15-процентный сбор на операции с офшорами
Парламентская оппозиция предложила ввести в 2014 году 15-процентный сбор с операций с нерезидентами, имеющими статус офшора, для снижения дефицита Пенсионного фонда.
Список офшоров определит правительство по предложенному перечню критериев, однако за Кипром такой статус будет закреплен законом. Эксперты отмечают, что критерии настолько размыты, что офшором можно признать даже США, а депутаты считают, что проблему решит введение контроля над трансфертным ценообразованием, сообщает КоммерсантЪ-Украина.
Депутаты предлагают с 2014 года взымать 15-процентный сбор с суммы платежей украинских компаний в пользу нерезидентов, зарегистрированных в офшорах. Финансовые учреждения обязаны будут перечислять деньги лишь при условии одновременной уплаты сбора. Эти средства должны пойти на финансирование Пенсионного фонда и повышение пенсий. Только операции с Кипром могли бы дать госбюджету 60 млрд грн, уверены депутаты. Это не новая идея. Еще в конце 2011 года вице-премьер Сергей Тигипко предлагал ввести 15-процентный сбор со сроком действия пять лет. Тогда объем дополнительных поступлений оценивали в 1 млрд грн, но законопроект даже не рассмотрели в правительстве.
Это не единственная инициатива — также предложено пересмотреть принцип расчета прибыли при операциях с офшорами. Согласно Налоговому кодексу, в валовые расходы не включаются затраты на приобретение у резидента офшорной территории услуг по рекламе, консалтингу и маркетингу. Теперь же предложено не включать затраты на консультационные, бухгалтерские, юридические, брокерские, аудиторские услуги. С 85% до 50% будет уменьшена сумма сделки с офшором, которая может быть включена в расходы украинской компании.
Кабинет министров сейчас определяет перечень офшоров, депутаты же хотят в Налоговом кодексе указать критерии, на основании которых правительству следует формировать список офшорных территорий. Их всего три: нулевой уровень налогообложения; ограниченный доступ к налоговой информации; наличие особенных режимов или льгот для нерезидентов. Соответствие хотя бы одному из них станет основанием для попадания в список офшоров. Однако то, что Кипр в вопросах налогообложения имеет статус офшора, закрепляют на уровне закона.