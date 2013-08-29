Эксперт рассказал, когда украинское машиностроение выйдет "в плюс"

Такое мнение высказал управляющий директор, глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов.

«Производство китайских авто JAC в целом позитивно для Богдан Моторс, поскольку компания в течение нескольких лет пыталась заключить партнерство с крупным иностранным автопроизводителем с тем, чтобы остановить падение производства», - отмечает он.

Беспятов констатирует что Богдан Моторс не упомянул планируемые объемы сборки, но три месяца назад компания заявляла о планах начать сборку китайских автомобилей в ноябре и в целом выпустить 200 авто до конца года, а также существенно нарастить производство в 2014-м.

Также, по его словам, было заявлено о планах увеличить уровень локализации с 30% до 50% и освоить полноценное производство, включая стадии сварки, покраски и непосредственно сборки.

Напомним, что компания Богдан Моторс, третий крупнейший производитель автомобилей в Украине, начала производство китайских авто JAC в рамках партнерской программы с China Anhui Jianghuai Automobile Co.