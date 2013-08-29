Табачник хочет разрешить студентам приходить в общежития ночью
14:59, 29 августа 2013Общество
1497
Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник предлагает разрешить пропуск студентов в их общежития после 23.00.
Студентам разрешать приходить в общежития ночью, khersonline.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время он-лайн конференции.
«Студентов должны пропускать, поскольку общежитие является жильем», - сказал министр.
В ином случае, по его словам, студенты имеют право указывать адреса общежитий, в которые их не пропускали.
«И мы будем принимать меры: поначалу – предупреждать, затем – наказывать», - заверил Табачник, не уточнив, каким именно будет наказание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter