Табачник хочет разрешить студентам приходить в общежития ночью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время он-лайн конференции.

«Студентов должны пропускать, поскольку общежитие является жильем», - сказал министр.

В ином случае, по его словам, студенты имеют право указывать адреса общежитий, в которые их не пропускали.

«И мы будем принимать меры: поначалу – предупреждать, затем – наказывать», - заверил Табачник, не уточнив, каким именно будет наказание.