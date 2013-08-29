Табачник хочет разрешить студентам приходить в общежития ночью

14:59, 29 августа 2013
Общество
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Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник предлагает разрешить пропуск студентов в их общежития после 23.00.

Студентам разрешать приходить в общежития ночью, khersonline.net

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время он-лайн конференции.

«Студентов должны пропускать, поскольку общежитие является жильем», - сказал министр.

В ином случае, по его словам, студенты имеют право указывать адреса общежитий, в которые их не пропускали.

«И мы будем принимать меры: поначалу – предупреждать, затем – наказывать», - заверил Табачник, не уточнив, каким именно будет наказание.

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