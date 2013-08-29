ГП Антонов договорилось с Ульяновской областью об обслуживании всей линейки Ан

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее соглашение подписано в рамках МАКС-2013.

«Кроме того, Ульяновская область предложила «Антонову» свои возможности для модернизации самолетов Ан-2», - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе Ульяновской области уточнили, что соглашение предусматривает совместную деятельность сторон в разработке и реализации долгосрочных программ в области создания, серийного производства, развития системы послепродажного обслуживания авиационной техники.

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Также правительство Ульяновской области предложило использовать в качестве площадки по модернизации самолета Ан-2 производственные мощности компании «ЦТО и РАТ «Авиасервис» - дочернего предприятия «Авиастар-СП». ГП «Антонов» поддержало эту инициативу. Конкретные формы реализации сотрудничества в рамках соглашения будут определяться в договорах между предприятиями Ульяновской области и ГП «Антонов».

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины, почетный президент компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, кроме Ульяновска производство самолетов Ан-2-100 может быть налажено в Смоленске.

По его словам, планируется, что модернизация и ремонт старых самолетов Ан-2 до версии Ан-2-100 с новым двигателем и новым оборудованием не будет превышать 1 млн долл.

«Необъятные просторы Севера и Дальнего Востока требуют дополнительных топливных баков, сегодня вместо 6 баков мы ставим 8 баков – мощность нового двигателя позволяет взять больше керосина на борт», - сказал Богуслаев.

При этом он подчеркнул, что Ан-2 – «это народный самолет, который возвращается людям».

По его словам речь идет не только о ремонте старых самолетов, но и производстве новых Ан-2.

Как сообщал УНИАН, 10 июля государственное предприятие «Антонов» представило обновленный многоцелевой биплан Ан-2-100, предназначенный для смешанных пассажирско-грузовых перевозок на небольших аэродромах в сложных климатических и метеоусловиях.

«Основное отличие Ан-2-100 от его предшественника биплана Ан-2 заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства предприятия «Мотор-Сич», - отметили на предприятии.

Как ожидается, все 54 имеющиеся и годные к эксплуатации в Украине Ан-2 будут переоборудованы в Ан-2-100. «Антонов» рассчитывает выйти на российский рынок и осуществить переоборудование российских Ан-2 (порядка 1580 машин), эксплуатация которых актуальна для северных и восточных территорий РФ. На предприятии также рассматривают возможность модернизации Ан-2, которые летают в Узбекистане, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1946 году) было переименовано в ГП «Антонов». В числе разработок ГП «Антонов» - самолетыАн-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Самолет Ан-2-100 рассчитан на максимальную коммерческую нагрузку в 1500 кг, способен брать на борт 12 пассажиров, экипаж – 2 человека. Максимальная крейсерская скорость самолета – 250 км/ч, крейсерская высота полета – 3000 м. Необходимая длина полосы – 550 м, практическая дальность полета – 525 км. Ресурс самолета составляет 20 тыс. часов, при этом срок службы – не ограничен.