На авиакосмическом салоне МАКС-2013 Украина представит Ан-158

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, салон будет проводиться с 27 августа до 1 сентября. Причем первые три дня на выставке смогут присутствовать только официальные представители и журналисты, а последние три дня запланированы для массового посещения.

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В этом году также будет организован глобальный Международный авиационный конгресс, посвященный вопросам развития авиационно-космической отрасли.

По данным УНИАН, Украину будут представлять около 10 предприятий, производящих самолеты и комплектующие для них. Также предполагается участие генерального директора – генерального конструктора государственного предприятия «Антонов» Дмитрия Кивы, президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, представителей Государственного космического агентства.

Как стало известно УНИАН, ГП «Антонов» отказалась от идеи представить на выставке модернизированный военно-транспортный самолет Ан-70.

«Самолет сейчас проходит испытания, поэтому принято решение не отвлекаться от намеченной работы. Тем более, наш самолет уже был успешно продемонстрирован на авиасалоне во Франции «Ле Бурже», - сказал собеседник агентства.

В первый день салона, 27 августа, в рамках МАКС-2013 пройдет конференция «Модернизация самолета Ан-140», которую организовывает ОАО «Авиакор-Авиационный завод».

По данным московского представительства АО «Мотор Сич», компания представит на МАКС-2013 модельный ряд двигателей для гражданской и военной авиации.

Для посетителей и участников авиасалона будет работать стенд корпорации «НПО «А.Ивченко» в павильоне № C2-14, экспозиция летательных аппаратов на статической стоянке, часть которых примет участие в летной программе. В частности, в экспозиции будет представлен ряд двигателей, созданных АО «Мотор Сич» (ТВ3-117ВМА-СБМ1В, ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е серии, ТВ3-117ВМА-СБМ2В, МС-500В, МС-14 и АИ-450МС) и совместно с ГП «Ивченко-Прогресс» (Д-436-148 ФМ, Д-136-2, АИ-9В-01, АИ-450С и АИ-450М), вертолеты Ми-8МСБ, МСБ-2.

В рамках МАКС-2013 28 августа на стенде АО «Мотор Сич» состоится пресс-конференция Богуслаева на тему «Перспективы и направления развития корпорации «Ивченко».

Традиционно на МАКС самое большое количество экспонатов представит российская «Объединенная авиационная корпорация» - на статической стоянке будет показано более 20 самолетов, а также запланирована летная программа. В частности, впервые состоится групповой пролет трех опытных истребителей пятого поколения Т-50 и презентация нового транспортного самолета Ил-76MД-90А.

Кроме этого, на статической стоянке впервые будет представлена VIP-версия самолета Sukhoi Superjet 100, а также самолет Ту-214ОН (Открытое небо), который будет передан Министерству обороны РФ в ходе выставки.

МАКС проводится раз в два года в России начиная с 1993 года. В 11-м салоне примут участие более тысячи компаний, из них 277 иностранных из 43 государств. Два года назад число участников составляло 842, в том числе 220 - из 40 других государств. В крупнейшем из подобных профильных мероприятий парижском «Ле Бурже» в июле приняли участие более 2 тыс. компаний из 44 стран.