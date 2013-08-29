Оноприенко тайно похоронят за государственный счет

В Пенитенциарной службе говорят, что родственникам Оноприенко о его смерти сообщили, но забрать его тело никто не вызвался, сообщается в сюжете ТСН.

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Тем временем судмедэксперты еще устанавливают причину смерти убийцы. Предварительную - ревматическая болезнь сердца и сердечно-сосудистая недостаточность - назвали приехавшие на вызов врачи "скорой". Лежащего без сознания узника надзиратель заметил во время очередного обхода.

По словам тюремщиков, Оноприенко в последнее время жаловался, что ему трудно дышать и болит сердце. "Начала прогрессировать болезнь. Еще с детского дома получил ревматизм, и он уже передался на сердце, и начало прогрессировать", - рассказал заместитель руководителя управления Государственной пенитенциарной службы в Житомирской области Анатолий Бобринев.

Оноприенко стоял на учете склонных к самоубийству заключенных, однако, попыток суицида не было, говорят тюремщики. С ходатайствами о помиловании ни разу не обращался. Все семнадцать лет своего заключения он сидел в камере один. В колонии перечитал всю литературу тюремной библиотеки. А вот от телевизора отказался. С тюремным священником общался лишь несколько раз еще в начале заключения. Никто из родных с Оноприенко связей не поддерживал.

"Он переписывался за весь период с одной женщиной, которая впоследствии оказалась сатанисткой, и он перестал с ней переписываться", - добавил Бобринев, отметив, что это было уже давно.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в Житомирской тюрьме №8 умер серийный убийца Анатолий Оноприенко, который был осужден к пожизненному заключению.

Как сообщалось, Оноприенко в период с 1989 по 1996 годах убил 52 человек, из них 11 детей. При этом остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных, эпизодов.

Оноприенко был задержан весной 1996 года. 31 марта 1999 года он был осужден к казни, но из-за намерения Украины вступить в Совет Европы смертный приговор был заменен пожизненным заключением.