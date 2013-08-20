Второй иностранный: Русский в украинских школах уступил немецкому

Об этом заявил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник на пресс-конференции в Доме правительства, сообщает правительственный портал.

«На сегодня мы имеем такую ​​статистику: большинство украинских пятиклассников выбрали как второй иностранный язык немецкий - почти 52%. Русский язык выбрали чуть более 23%, французский - 14%, польский - 1,6% и испанский - 1,2%», - отметил Табачник.

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Министр также напомнил, что согласно новым Государственным стандартам, на изучение иностранных языков с 1-11 классы предусмотрено 38 часов (по старой программе - 25,5 ч).

По его словам, сейчас все ученики обеспечены преподавателями иностранных языков.