В 33 харьковские школы ученики больше не пойдут

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Евгения Савина.

По его словам, 33 школы закрываются по решению местных общин, а ученики из них переводятся в заведения, где «они смогут получать более качественное образование», а также посещать кружки и секции. Также по собственной инициативе прекратили работу 3 частных школы.

Савин отметил, что школы, где намного выше уровень материально-технической базы и конкуренция среди школьников, а также более полные классы, дают детям возможность получить более качественное образование, а, следовательно, подготовить более образованного выпускника школы и гражданина Украины.

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«Ни одна школа не закрыта по чьей-то прихоти. Закрыты очень малокомплектные школы, где полностью отсутствуют по 5 классов или в классе 1-2 ученика. О качестве образования в такой школе можно только дагадываться. Родители и община, на территории которых находились такие школы, приняли решение о перевозке детей в школы с более высоким уровнем образования», – подчеркнул Савин.