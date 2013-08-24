Азаров обещает развивать Украину, а Янукович призвал к объединению (видео)

Об этом идет речь в обращении Президента к Украинскому народу по случаю Дня Независимости Украины.

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«Двадцать два года назад Украина завоевала политический суверенитет. Сегодня наше государство делает все, чтобы достичь экономической стабильности и благосостояния», - отметил глава государства в своем обращении.

По словам Януковича, «пройденный нашей страной путь убедительно свидетельствует, что мы способны самостоятельно и ответственно развивать собственное, независимое государство».

Президент напомнил, что недавно Украина праздновала выдающийся юбилей - 1025-летие крещения Киевской Руси: «Принятие христианства как государственной религии стало исторической вехой, которая подняла Киевскую Русь на новый цивилизационный уровень и вывела ее в семью христианских европейских народов».

Президент Украины призвал всех граждан нашего государства сегодня, в непростые для всего мира времена, «объединиться ради общей цели – построения экономически мощной, демократической независимой Украины, которой гордились бы наши родители и наши потомки».

При этом глава государства выразил убеждение, что «это нам по силам». «Вместе мы построим социально справедливое и богатое государство», - заверил Янукович, добавив: «Я верю в украинский народ, в его тысячелетнюю мудрость, силу и настойчивость».

Также премьер-министр Украины Николай Азаров в своем приветствии заметил, что «наше молодое государство прошло непростой путь становления». «На нем были и достижения, и потери, но главное, что мы четко определились: куда и для чего движемся. Наша цель – сильное европейское демократическое государство, которое возвышает, достойно защищает и обеспечивает права и свободы своих граждан», - отметил Азаров.

Он напомнил, что недавно Украина праздновала 1025-ю годовщину крещения Руси. «Тысячелетие назад Украина состоялась как один из центров христианской цивилизации. Такая древняя история ко многому нас обязывает», - заметил премьер-министр.

Он подчеркнул: «Да, впереди у нас с Вами еще много работы, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие. Но этот труд уже не кажется неподъемным: в нашей жизни уже есть много фактов, которые свидетельствуют, что мы способны построить в своей стране заводы и фабрики, медицинские центры и школы, спортивные сооружения и транспортные магистрали, мосты наилучшего мирового уровня».

По убеждению Азарова, «это основа новой Украины. Она творится на наших глазах». Он заверил, что хочет, «чтобы каждый гражданин Украины нашел достойное место в этом важнейшем для нашего народа деле».

«Сегодня Украина строит не заимствованную из мифов идею, а государство, которое твердо опирается на прагматические ценности, отстаивает свои интересы в глобализованном мире и сохраняет свое уникальное лицо», - отметил Азаров и добавил: «Пусть Бог бережет Украину, а мы будем развивать ее!»