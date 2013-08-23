Во Врадиевке после публикаций СМИ начали расследовать еще одно избиение

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД области, заявлений и сообщений о превышении служебных полномочий сотрудниками Врадиевского райотдела в подразделения милиции не поступало.

Мужчина, указанный в публикациях как потерпевший, в ночь с 15 на 16 августа был задержан по факту совершения хулиганских действий - в милицию обратилась охрана местного предприятия.

"По прибытии сотрудников милиции правонарушитель не остановил своих хулиганских действий, оказывал злостное неповиновение стражам порядка и нанес телесные повреждения работнику милиции", - сказано в сообщении ССО УМВД.

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С целью прекращения нарушения общественного порядка, правоохранители, применив меры физического воздействия, доставили мужчину в райотдел милиции для составления административных протоколов по ст. 178 и 185 КоАП. Сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (нанесение телесных повреждений работнику правоохранительных органов) УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Милиция заявляет, что задержанному был вызван бесплатный защитник и медицинские работники для проверки состояния здоровья задержанного и фиксирования возможных жалоб.

После составления административных материалов гражданин был доставлен в больницу, где ему был поставлен диагноз - острая алкогольная интоксикация (1,72 промилле).

"Гражданин при проведении экспертизы вел себя агрессивно, угрожал врачам и высказывался в их адрес нецензурной бранью. После завершения медицинского исследования мужчина был отпущен домой", - сказано в сообщении.

УМВД Украины в Николаевской области сформирована группа, в состав которой вошли представители отдела внутренней безопасности и инспекции по личному составу, назначено проведение служебной проверки, по результатам которой, в случае подтверждения превышения служебных полномочий милиционерами, будут приняты соответствующие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения с должностей и органов внутренних дел.

Собранные материалы планируется передать в прокуратуру для оценки правомерности действий милиционеров и принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» сообщила, что во Врадиевке Николаевской области милиционеры продолжают избивать людей.

«Моего сына 15 августа избили двое милиционеров. Они были одеты в гражданское, пошатывались, один из них показал удостоверение, — заявил отец пострадавшего Леонид Русавский. — Что именно произошло, я точно не знаю. Но есть информация, что один из них набросил на шею сыну ремень и стал душить, потом вдвоем избивали. Сейчас сын лежит в больнице с сотрясением мозга, весь черный. Мы написали заявление в милицию, общались с их начальником. Позже я узнал, что этих двоих уволили».

А врадиевчанин Сергей Левицкий, подрабатывающий таксистом, также рассказал, что недавно его дважды избил бывший милиционер.

Спикер николаевского облглавка милиции Роман Шкуренко заявил изданию, что заявлений о неправомерных действиях милиции во Врадиевке за последние недели не было. Источники в прокуратуре сообщили, что проверяют эту информацию и уже нашлись первые подтверждения.

Напомним, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Ирину Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

1-2 июля, после протестов против беззакония местных жителей и штурма райотделения милиции, прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

Многие местные жители заявили о том, что милиционеры избивали их, пытали, вынуждая признать себя виновными в совершении преступлений.

3 июля на заседании парламента народный депутат от ВО «Свобода» Эдуард Леонов заявил, что за последние три года во Врадиевке работники райотдела милиции изнасиловали и убили пять женщин. Были подвергнуты пыткам 11 мужчин с принуждением признать себя виновными в этих изнасилованиях и убийствах. Трое из них повесились, а один умер дома от пыток.