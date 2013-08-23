Обвиняемый в покушении на Путина настаивает на своей версии

Об этом УНИАН сообщила адвокат Осмаева Ольга Черток.

По словам Черток, Осмаев стал главным обвиняемым в деле на основании нескольких фактов. Первый – его помощь Илье Пьянзину и Руслану Мадаеву в съеме квартиры. Второй – его ноутбук, одолженный приезжим.

«В нем были семейные фотографии, переписка с родителями, куча другой личной информации. Но этот факт Адам не отрицает. По его словам, в день взрыва он действительно пришел на улицу Тираспольскую. В квартире почувствовал запах газа, о чем сказал Мадаеву и Пьянзину. Взрыв произошел, когда мой подзащитный пытался открыть окно – в результате у него обгорела часть спины. Увидев, как пламя охватило Мадаева, бросился на помощь, пытался вытащить наружу. Но ничего не вышло, только огонь перекинулся и на его одежду», - сказала Черток.

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На улице Осмаев увидел мужчину, который предложил помощь и отвез обожженного подсудимого к мачехе. Как утверждает сам Осмаев, этого он почти не помнит, так как пребывал в шоковом состоянии. По его словам, он месяц пролежал в постели – у него было обожжено 25% тела.

По словам адвоката, согласно первой версии спасателей и милиции, в квартире взорвался баллон с газом.

«Там, действительно, были ошметки газового баллона, горелки… В квартире на Тираспольской взрывчатое вещество обнаружили при вторичном осмотре места происшествия. Нашли 2 банки с трипероксидом ацетона - инициирующим веществом, которое может взорваться даже от искры на одежде. Его нашли возле кровати. Рядом был установлен кондиционер, который при пожаре от высокой температуры расплавился, а гремучая смесь почему-то уцелела…», - сказала Черток.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа заместитель генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский направил в суд уголовное дело в отношении Ильи Пьянзина, обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра.