ГПтСУ: идею строительства новых СИЗО нужно адаптировать к реалиям

В ответ на предложение Уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской решить проблему строительства новых следственных изоляторов (СИЗО) за пределами городов за счет инвесторов, которым отдадут старые помещения СИЗО, Государственная пенитенциарная служба Украины (ГПтСУ) рассматривает вариант строительства новых СИЗО за пределами городов, прежде всего, в Херсонской и Киевской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По выводам мониторинговых визитов, которые осуществили работники Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного, большинство из 32 украинских СИЗО находятся в крайне плохом состоянии.

Как заявил помощник председателя ГПтСУ Игорь Андрушко, в некоторых больших городах СИЗО расположены в центре в старых зданиях, поэтому отремонтировать их стоит дороже, чем построить новое помещение за пределами города.

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В то же время в ГПтСУ признали, что «эти планы и идеи необходимо адаптировать к реалиям», чтобы понять, каким образом это лучше сделать.

Информацию о возможном привлечении инвесторов к строительству новых СИЗО в ГПтСУ не подтвердили и заявили, что решение должно быть принято «на государственном уровне».