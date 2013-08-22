Минэнерго ожидает предложения по реформированию «Нафтогаза»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.

«Мы наняли серьезные организации, которые заканчивают свою работу и к концу августа будет готов итоговый документ, я имею в виду Ernst & Young. После этого будет детальный анализ, и в сентябре этого года будет принято решение - по какому из направлений мы пойдем. Соответственно будут приняты решения как на уровне Кабинета министров, так и Верховной Рады», - сказал Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Министерством финансов, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst & Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Цель и задача работы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.