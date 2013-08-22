Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снизилась до 34%

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-июля по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,5 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 августа текущего года составило 51 банк из 179 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом в июле также не изменилось и составляет 21.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков страны в июле 2013 года вырос на 0,83% - до 178,573 млрд грн, при этом за январь-июль 2013 года его рост составил 1,92%. Регулятивный капитал банков в июле вырос на 0,39% – до 185,207 млрд грн, за январь-июль рост составил 3,52%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%, в январе-июне по сравнению с началом года - на 5,3 п.п.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отток иностранного капитала в украинской банковской системе в июне текущего года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.