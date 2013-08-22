Неизвестные в масках оглушили водителя и угнали зерновоз
Милиция разыскивает трех неизвестных, которые 21 августа около 03.30 на трассе в Николаевской области напали на водителя грузового автомобиля с прицепом, перевозившего зерно, связали его, а авто угнали.
Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, о нападении сообщил предприниматель - жителя соседней области, чей груз перевозил водитель.
"Водитель услышал хлопок и, подумав, что что-то случилось с шиной, остановил автомобиль и вышел из транспортного средства. Но не успел он даже посмотреть в сторону колес, как кто-то ударил его по голове, от чего мужчина упал. Его связали скотчем двое незнакомцев в масках и уволокли в лесополосу рядом с дорогой. Еще один неизвестный, из числа нападавших, сел за руль грузовика и скрылся в неизвестном направлении", - сообщают в милиции.
Через некоторое время нападавшие, которые сидели рядом со связанным водителем грузовика, покинули пленника и ушли в направлении Николаева.
Высвободившись от скотча, мужчина вернулся к дороге и, остановив проезжавший мимо грузовик, позвонил хозяину груза и сообщил о случившемся.
Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
Следственным отделом начато уголовное производство по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).