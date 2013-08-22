Неизвестные в масках оглушили водителя и угнали зерновоз

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, о нападении сообщил предприниматель - жителя соседней области, чей груз перевозил водитель.

"Водитель услышал хлопок и, подумав, что что-то случилось с шиной, остановил автомобиль и вышел из транспортного средства. Но не успел он даже посмотреть в сторону колес, как кто-то ударил его по голове, от чего мужчина упал. Его связали скотчем двое незнакомцев в масках и уволокли в лесополосу рядом с дорогой. Еще один неизвестный, из числа нападавших, сел за руль грузовика и скрылся в неизвестном направлении", - сообщают в милиции.

Через некоторое время нападавшие, которые сидели рядом со связанным водителем грузовика, покинули пленника и ушли в направлении Николаева.

Высвободившись от скотча, мужчина вернулся к дороге и, остановив проезжавший мимо грузовик, позвонил хозяину груза и сообщил о случившемся.

Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

Следственным отделом начато уголовное производство по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).