Главное за день: обзор топ-новостей

Телеканал сообщает о 500 жертвах химического оружия в Сирии

По крайней мере 500 человек были убиты в результате газовой атаки в восточном пригороде Дамаска, - сообщил телеканал Аль-Арабия, ссылаясь на сирийских активистов. Новость о химической атаке совпала с визитом в Дамаск группы экспертов Организации Объединенных Наций, которые должны проверить информацию об использовании химического оружия в стране.

Советник Путина: Россия может отменить свободную торговлю с Украиной

Евразийская экономическая комиссия изучает вопрос о прекращении отношений свободной торговли с Украиной в случае подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

Таможня РФ не снимает «дополнительных процедур контроля» украинского экспорта

Белгородская таможня на российско-украинской границе "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля в отношении украинских товаров". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил сегодня начальник таможни генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков

The Financial Times: ЕС направил России предупреждение по поводу Украины

Европейский Союз во вторник направил России резкое предупреждение из-за односторонних и дискриминационных торговых ограничений, введенный ею относительно Украины. Как отмечается в статье, «в заявлении представитель ЕС Джон Клэнси (John Clancy) заявил, что Брюссель ставит под вопрос основания для ограничения Россией украинского экспорта. Он добавил: «С точки зрения ЕС, любая экономическая угроза из России, направленная против Украины и связана с возможным подписанием страной Соглашения об ассоциации с ЕС, неприемлема».

Азаров говорит, что Украина не хочет льгот от МС, но просит играть по правилам

Украина призывает своих торговых партнеров, в частности, участников Таможенного союза, соблюдать правила взаимной торговли, определенных Всемирной торговой организацией (ВТО) и Соглашением о зоне свободной торговли СНГ. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров. Также он отметил, что проблемы на таможне с Россией возникли по вине украинских компаний и из-за недостаточного взаимодействия таможен двух стран.

Соглашение о реверсе газа из Румынии подпишут в октябре

Украина рассчитывает в октябре текущего года подписать соглашение о поставках природного газа с территории Румынии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на брифинге в Кабинете министров.