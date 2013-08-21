Азаров говорит, что Украина не хочет льгот от ТС, но просит играть по правилам

Украина призывает своих торговых партнеров, в частности, участников Таможенного союза, соблюдать правила взаимной торговли, определенные Всемирной торговой организацией (ВТО) и Соглашением о зоне свободной торговли СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы призываем партнеров к справедливому применению правил торговли на основе положений ВТО и действующего Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ. И сами мы должны быть готовы выполнять эти правила», - сказал Азаров.

По теме: Таможня РФ не снимает «дополнительных процедур контроля» украинского экспорта

При этом он отметил, что Украина не ожидает от Таможенного союза никаких льгот во взаимной торговле.

«Нужно учитывать реальности такими, какими они есть. Таможенный союз и новые правила в нем и есть такой реальностью. Льготных режимов не будет, да мы их и не требуем», - сказал Азаров.