Таможня РФ не снимает «дополнительных процедур контроля» украинского экспорта

Белгородская таможня на российско-украинской границе "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил сегодня ИТАР-ТАСС начальник таможни генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков.

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По его словам, в рамках Таможенного кодекса РФ введены дополнительные процедуры контроля, чтобы исключить возможные риски. К ним, в частности, относится возможность "несоответствия грузов, которые находятся в автомобиле или в вагонах, предъявленным документам". Таможенники проверяют вес предъявленного к пересечению границы товара. "К сожалению, - отметил Ушаков, - бывают случаи, когда вместо заявленных 20 тонн машины перевозят на несколько тонн больше".

Ужесточен контроль и вне пунктов пересечения границы. "Несколько дней назад сотрудники таможни и пограничники задержали около 100 тюков с товарами из Турции, которые пытались переправить на российскую сторону", - сообщил генерал.

Усиление системы управления рисками на российской границе "немного тормознуло грузопоток через границу". В результате принятых мер ежедневно границу пересекают вдвое меньше машин - за минувшие сутки прошло 66. "Возможно, владельцы груза стали меньше рисковать, либо из-за возможного перевеса груза, либо по другим причинам", - считает Ушаков.

Снятие дополнительных процедур не приведет к полной отмене контроля, такая работа "будет продолжаться, но товары украинских предприятий будут пересекать российскую таможню в штатном режиме", добавил он. Для урегулирования и недопущения проблемных ситуаций будет активизирован обмен информацией между таможенными органами двух стран, выработаны совместные подходы, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы украинских и российских компаний.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила Украину о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.

«Вчера, 19 августа, состоялись переговоры между руководством Министерства доходов и сборов Украины и Федеральной таможенной службы России по урегулированию вопросов, связанных с таможенным оформлением поставок украинских товаров на российский рынок. В ходе переговоров российская сторона заверила, что по состоянию на сегодня дополнительные процедуры таможенного контроля по отношению к украинским товарам не применяются, товары украинских предприятий пересекают российскую таможню в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, между странами достигнута принципиальная договоренность, благодаря которой проблема решается.