В нелегальной шахте на Донбассе нашли тело третьего горняка

Украинские спасатели нашли тело еще одного шахтера, незаконно добывавшего уголь в несанкционированной угольной копанке в районе Глуховского леса в городе Торез.

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Об этом сообщили РИА Новости в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области в четверг.

Во вторник подразделение горно-спасительной службы подняло на поверхность из заброшенной горной выработки шахты "Северная-2"тела двух погибших, 1978 и 1989 годов рождения.

Следственно-оперативная группа установила, что они проникли в горную выработку, где, по предварительному заключению экспертов, погибли от удушья от недостатка кислорода.