Корабли Blaсkseafor «по вызову» вышли из порта Севастополя

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blaсkseafor тральщик «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетный корабль на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвет «Эустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегат КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабль управления «Славутич» (ВМС ВС Украины) сегодня завершили свое пребывание в порту Севастополя и вышли в море с целью проведения тренировок и учений в рамках августовской 2013 года активации корабельного соединения «по вызову».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, таким образом началась вторая фаза активации Blaсkseafor, которая началась 14 августа в Севастополе. Эта фаза предусматривает проведение учений в море и переход из порта Севастополя в порт Новороссийска.

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Задача активации - развивать сотрудничество и оперативную взаимосовместимость ВМС стран Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blaсkseafor, а также существующие тактические приемы, подконцепции, порядок осуществления связи.

Согласно поставленной штабом оперативного управления Blaсkseafor задаче, выход в море начался с внеплановой тренировки по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю с привлечением дополнительных сил со стороны ВМС ВС Украины и ЧФ РФ. Украинский флот дополнительно представлен морским буксиром «Кременець», противопожарным катером «Борщів», санитарным катером «Сокаль» и вертолетом Ми-14, ЧФ РФ — судном экологического контроля «Петр Градов».

Во второй половине дня и в дальнейшем соединение Blaсkseafor под командованием капитана 1 ранга ВМС ВС Украины Андрея Тарасова проведет тренировку по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу за тральщиком, по связи, по поиску и спасанию оказавшегося за бортом человека, плаванию в ордере, по тактическому маневрированию и др.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Севастополе при участии делегаций командующих военно-морскими силами стран Черноморского региона состоится церемония смены командования Blaсkseafor, по принципу ротации оно передано от ВМС Турецкой Республики к ВМС ВС Украины.

Справка УНИАН. Blaсkseafor - военно-морское (корабельное) соединение «по вызову», созданное в соответствии с «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества», подписанное 2 апреля 2001 года в г. Стамбул (Турция). Основными задачами Blaсkseafor являются проведение операций по поиску и спасанию, проведение гуманитарных операций, борьба с минной угрозой, осуществление операций по защите окружающей среды, обмен визитами доброй воли и другие задачи, согласованные странами-участницами.