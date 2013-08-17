Украина приняла командование в Blaсkseafor

В Севастополе сегодня состоялась церемония передачи командования Blaсkseafor - военно-морским (корабельным) соединением «за вызовом», созданным в соответствии с подписанным 2 апреля 2001 года в Стамбуле (Турция) «Соглашением о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества».

Как передает корреспондент УНИАН, командование от Военно-морских Сил Турецкой Республики Военно-Морским Силам Украины передано на период с августа 2013 года по август 2014.

Церемония состоялась при участии делегаций командующих военно-морских сил стран Черноморского региона, командиров и экипажей тральщика «Прибой» (ВМС Болгарии), ракетного корабля на воздушной подушке «Бора» (Черноморский флот Российской Федерации), корвета «Еустатиу Себастиан» (ВМС Румынии), фрегата КРЗ «Тургутреис» (ВМС Турции) и корабля управления «Славутич» (ВМС ВС Украины).

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время выступления на церемонии отметил, что для национального флота является честью в третий раз со времени подписания Соглашения Blaсkseafor принимать нас себя командование оперативным соединением кораблей. По его словам, благодаря Blaсkseafor флоты стран Черноморского региона существенно усилили сотрудничество.

«Мероприятия, которые проводятся тактической группой кораблей Blaсkseafor, являются также основой для развития сотрудничества между странами Черноморского бассейна и обеспечения региональной безопасности», - отметил командующий. Кроме того, по мнению Ільина, мероприятия в рамках Blaсkseafor дают возможность подготовить экипажи кораблей в том числе к выполнению специфических заданий, как борьба с пиратством на море, незаконными перевозками, контрабандой и тому подобное.

«Я не имею никаких сомнений в том, что соединение Blaсkseafor выполнит в полном объеме все поставленные перед ним задачи, который будет способствовать обеспечению безопасности в Черноморском регионе», - сказал руководитель вида Вооруженных Сил.

Церемония передачи командования включала у себя также вручение палаша командующего соединения и подписи «старого» и «нового» командиров в Книге передачи командования, спуска флага Blaсkseafor на турецком корабле и подъем флагу Blaсkseafor на украинском корабле.

В Книге передачи командования также поставили свои подписи командующие ВМС стран черноморского региона.

Как сообщал УНИАН, 14 августа к порту Севастополя прибыли с визитом и с целью начала августовской в 2013 году активации корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blaсkseafor. На 20 августа запланирован выход кораблей соединения в море, где будут проводиться тренировки по противолодочной, противовоздушной обороне, по проходу за тральщиком, по связи, по поиску и спасению, плавания в ордере, по тактическому маневрированию.

Августовская активация продлится до 3 сентября.