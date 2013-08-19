В Запорожье милиционеров подозревают в разбойном нападении на подростков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Преступление было совершено 12 августа в Жовтневом районе Запорожья, где неизвестные, представившись сотрудниками милиции и угрожая похожим на пистолет предметом, задержали, затолкали в автомобиль и силком удерживали в нем 3 молодых людей, требуя от них крупную сумму денег. Подростки должны были заплатить за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 14 августа материалы по данному происшествию изучались прокуратурой Запорожья, в результате чего под подозрение в совершении преступления с квалифицией по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц), попали сотрудники запорожской милиции.

«Во время проведения оперативно-следственных мероприятий были получены данные возможной причастности к совершению данного преступления сотрудников милиции. В связи с этим принято решение о проведении досудебного следствия по данному делу прокурором Запорожья», - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники какого именно подразделения ГУ МВД Украины в Запорожской области подозреваются в совершении разбойного нападения, в прокуратуре не уточнили и отметили, что на данный момент никто из подозреваемых не задержан.