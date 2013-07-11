За сбыт наркотиков задержан оперуполномоченный милиции

Подозреваемый наладил сбыт психотропного вещества – метамфетамина в особо крупных размерах среди наркозависимых.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в июне этого года в рамках уголовного производства СБУ задокументировала три факта сбыта наркотика на общую сумму 11 тыс. грн.

В частности, вечером 9 июля в центре Запорожья сотрудники СБУ совместно с областной прокуратурой задержали капитана милиции «на горячем» при получении от местного жителя 5 тыс. гривен за очередную партию наркотического вещества. Во время задержания злоумышленник оказывал сопротивление работникам СБУ.

В ходе личного обыска задержанного правоохранители обнаружили и изъяли у него пакетик с веществом белого цвета ориентировочно весом 100 граммов. В настоящее время изъятое вещество направлено в НИЭКЦ при ГУ МВДУ в Запорожской области для проведения соответствующей экспертизы.

В ходе проведения обыска по месту жительства милиционера обнаружено и изъято несколько пакетов с наркотическим веществом.

По материалам СБУ прокуратурой Запорожской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.