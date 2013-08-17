За 2 года поддержка независимости Украины возросла в полтора раза

О таких взглядах населения Украины свидетельствуют данные соцопроса, который провели Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко совместно с Центром "Социальный мониторинг", сообщает ZN.UA.

По данным опроса, если бы референдум о независимости Украины проводился в 2013 году, за нее проголосовал был 61% граждан.

Как отметила в интервью ZN.UA председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, в 2001 году за независимость проголосовали бы 56% населения, а против — 28%. Остальные респонденты колебались с ответом.

В 2011 году, когда отмечали 20-летие независимости, тех, кто голосовал бы против независимости, оказалось по-прежнему 28%, а тех, кто проголосовал бы за независимость, — значительно меньше, чем в 2001 году, даже меньше половины опрошенных — 47%, и очень много было неопределившихся.

В 2013 году, накануне очередной годовщины независимости, за нее проголосовал бы 61% населения — это значительно больше, чем в 2001 году и почти в 1,5 раза больше, чем два года назад.

"Характерно, что опрос проводился среди граждан в возрасте с 18 лет, и для части молодых людей альтернативы независимости нет, поскольку они родились уже в независимой стране, потому для них этот вопрос звучит как не до конца понятный", — отметила Балакирева.

Не поддерживает независимость 21% опрошенных. Около 18% колеблющихся или вообще не голосовавших бы на таком референдуме — это пассивная часть социума, считающая, что в стране и без них решатся все вопросы, подчеркнула председатель правления Украинского института социальных исследований.

Чем выше уровень образования, тем выше у людей готовность поддержать независимость Украины. Среди тех, кто имеет не только высшее образование, но и ученую степень, показатель такой поддержки — 86%. Что касается материального положения людей, зависимость здесь — так же однозначна, как и по уровню образования: чем выше у людей материальное положение, тем в большей степени они поддерживают независимость.

"Вывод очевиден: чем комфортнее живется людям в стране, тем в большей степени они готовы поддержать страну как таковую, а также формирование государства. И этот вывод подтверждается нашим анализом: мы задавали людям вопрос, насколько они заинтересованы строить судьбу с Украиной, жить в этой стране, развивать ее — или они все-таки хотели бы переехать в другую. У людей, ответивших, что хотели бы выехать из страны, уровень поддержки независимости Украины несколько ниже, хотя и составляет 51%. Среди тех, кто утверждает, что не уезжал бы из страны, в поддержку ее независимости выступили 64%", — констатировала Балакирева.

Исследование проводили Украинский институт социальных исследований им. А.Яременко совместно с Центром "Социальный мониторинг". Всего было опрошено 2008 респондентов, проживающих во всех областях Украины, включая г. Киев и АР Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.