470 физлиц зарегистрировались как агентства недвижимости

Согласно сообщению, всего с начала 2013 года (по состоянию на 12 августа) в Украине зарегистрировано 3974 субъекта ведения хозяйства, которые указывают основным видом своей деятельности проведение операций с недвижимостью: 1427 юридических и 2547 физических лиц-предпринимателей.

«Самым популярным направлением работы среди данных субъектов предпринимательской деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Такую деятельность декларирует 1004 юридических и 2004 физических лиц-предпринимателей. Второе по популярности – открытие агентств недвижимости. Их в Украине с начала года появилось 609 – 139 юридических и 470 физических лиц-предпринимателей», - цитирует пресс-служба директора Департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Укргосреестра Александра Барбелюка.

По данным ведомства, третье по популярности место занимает управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. По такому направлению работы действуют 39 юридических и 133 физических лиц-предпринимателей.

Как сообщалось, с начала нынешнего года (по состоянию на 12 августа) в Украине зарегистрировано более 29 тыс. юридических и около 100 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.