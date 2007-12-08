Звягильскому каждый день ставят капельницу

Почетный президент донецкой шахты им. Засядько нардеп Ефим Звягильский, нуждается в госпитализации. Ему ежедневно ставят капельницы. Об этом газете "Сегодня " рассказала народный депутат Украины (Партия регионов) Татьяна Бахтеева. По ее словам, она настояла на том, чтобы Звягильский, которому в феврале следующего года должно исполниться 75 лет, прошел медосмотр. Результаты были неутешительны. "Еще три месяца назад у него все было в норме, а сейчас у него резко подскочило давление, что негативно сказалось на сердце. Наверняка это связано с последними событиями на шахте", рассказала Бахтеева. По ее словам, Звягильский категорически отказался ложиться в больницу. Но к нему ежедневно приходит кардиолог. Ставит капельницу с медпрепаратами прямо в рабочем кабинете".

По словам врача, лечение идет нардепу на пользу. А на недавнем заседании ВР мы видели Звягильского, который что-то обсуждал с парламентариями. При этом бодро жестикулировал, и признаков болезни не подавал, отмечает издание.

Как известно, 18 ноября, а также 1 и 2 декабря на шахте им. Засядько прогремели взрывы, которые унесли жизни 101 шахтера и 5 горноспасателей. Тела 10 до сих пор остаются под землей на изолированном пожаром участке. Эта самая крупная катастрофа на шахтах Донбасса за всю историю независимой Украины и СССР.