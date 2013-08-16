В «Батькивщине» предлагают ввести обязательное тестирование на ВИЧ

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте парламента.

Как отмечается в объяснительной записке, по данным Министерства здравоохранения, в Украине более 220 тысяч инфицированных ВИЧ, ежедневно в Украине регистрируется 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, уже умерло около 25 тысяч человек.

Отмечается, что особо опасным является то, что 80% ВИЧ-инфицированных составляют мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Именно эти категории населения относятся к работоспособному и репродуктивному возрасту.

По теме: Тысячи украинцев рискуют заразиться при переливании крови

При этом к группам риска принадлежат: женщины; дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями; студенты; медицинские работники; доноры крови; лица, вернувшиеся из мест лишения свободы; лица, находящиеся на учете в противотуберкулезных, наркологических, дерматовенерологических заведениях здравоохранения, а также лица, которые часто находятся за рубежом, говорится в документе.

Как свидетельствуют результаты исследований представительства Международного чрезвычайного фонда помощи детям Организации Объединенных Наций в Украине, подростки также находятся в центре эпидемии ВИЧ/СПИД.

Отмечается, что в большинстве стран мира (России, США, Франции, Испании, Сингапуре и др.) тестирования на ВИЧ является обязательным для некоторых категорий граждан, и, прежде всего, – для тех, кто находится в группе риска.

В связи с вышеизложенным, законопроектом предлагается ввести обязательное тестирование лиц с целью выявления ВИЧ во время: вступления в высшие учебные заведения; принятия на работу; въезда в Украину на срок более трех месяцев (для иностранцев).

По теме: В «Батькивщине» предлагают лишать врачей профессии за нарушение присяги

Также предлагается периодически проводить тестирование во время обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, в соответствии с законодательством Украины, порядок и условия проведения которых утверждается Кабинетом министров Украины.

Отмечается, что предложенные изменения направлены на своевременное выявление вируса иммунодефицита человека, обеспечение сохранения конфиденциальности проведения тестирования и предоставления необходимой медицинской помощи, и вносятся в законы Украины «О противодействии распространению болезней, предопределенных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовая и социальная защита людей, живущих с ВИЧ» и «Основы законодательства Украины о здравоохранении».