Комитет ВР: Тысячи украинцев рискуют заразиться при переливании крови

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом Илик заявил во время круглого стола «Инфекционная безопасность донорской крови и ее компонентов в Украине».

«С целью защиты пациентов от заражения такими болезнями, как ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и другими социально опасными инфекционными заболеваниями, в Украине необходимо ввести новые стандарты тестирования донорской крови и ее компонентов», - подчеркнул Илик.

Он убежден, что изменение стандартов тестирования донорской крови является чрезвычайно важным. «В стране необходимо распространять молекулярно-генетическое тестирование крови. С июля 1999 года оно является обязательным во всех странах ЕС. В Украине чрезвычайно мало лабораторий, которые проводят такие исследования, а они сейчас одни из самых точных. Сегодня ежедневно при переливании крови и кровезаменителей опасности подвергаются десятки тысяч украинцев. Поэтому этот вопрос нуждается в немедленном внимании», - сказал Илик.

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Народный депутат также отметил, что еще одним неточным моментом в вопросе донорства является плата за сдачу крови. «В Украине, например, в отличие от России, донорство платное. Кровь, чтобы заработать деньги, во многих случаях сдают люди из социально неблагополучных категорий населения, а они часто являются скрытыми носителями различных инфекционных заболеваний. Понятно, что мы не можем резко вводить такие изменения. Этому должна предшествовать тщательная разъяснительная работа в СМИ, медицинских заведениях. Люди должны осознавать социальную ответственность, постепенно изменять сознание в таких вопросах как донорство», - сказал он.