Вышла четырехтомная история крымских татар

Как сообщает пресс-служба крымскотатарского телеканала ATR, собственник которого выступил меценатом данного проекта, презентация книги состоялась вечером 14 августа в Симферополе.

Сообщается, что работа над четырехтомником велась более 20 лет.

«История крымских татар» увидела свет в Санкт-Петербурге (Россия) и представляет этническую историю крымских татар с древнейших времен до 1940-х годов, когда по указу Сталина народ депортировали с полуострова.

Основная часть первого тома посвящена эпохе Крымского ханства. Во втором томе автор осветил период пребывания Крыма в составе Российской империи, в третьем – советскую эпоху. Четвертая книга рассказывает о военном и послевоенном периоде в истории крымских татар.

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Председатель меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на презентации отметил, что четырехтомник Возгрина «принесет большую пользу» и в знак признательности подарил автору традиционный мужской головной убор крымских татар – къылпакъ.

Возгрин выразил надежду на то, что его труд поможет с «искажениями истории крымских татар, истории крымцев».

Возгрин родился в 1939 году в Симферополе, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, директор Научно-исследовательского центра «Меншиковский институт» (Санкт-Петербург), член Королевской Датской Академии наук.

Возгрин является автором более 150 научных работ, изданных в России, Украине, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции, Италии. Первая большая работа Возгрина, посвященная крымскотатарской истории, появилась в самиздате в 1987 году. Она легла в основу книги под названием «Исторические судьбы крымских татар», которая издана в начале 1990-х годов.

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Справка УНИАН. Сотрудники НКВД провели депортацию татар 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны СССР. Предлог - сотрудничество с оккупантами, дезертирство из Красной армии, расправы над партизанами. По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав».

В крымской автономии в настоящее время живут порядка 2 млн человек, из них около 270 тысяч — татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.