16-летний парень с ножом напал на таксиста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МВД Кировоградской области, около часа ночи на линию «102» поступило сообщение о том, что в одну из больниц областного центра доставлен мужчина с многочисленными резаными ранами конечностей.

По предварительным данным, 57-летний водитель такси ждал вызовы, припарковав автомобиль на одной из улиц областного центра. Двери его автомобиля были не закрыты. Неожиданно в машину сел незнакомец и попросил отвезти его к товарищу. По дороге парень с целью завладения деньгами таксиста достал нож и стал наносить водителю удары в область рук и ног, в результате чего потерпевший потерял управление. После нападения пассажир выскочил из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

В течение суток работники милиции задержали подозреваемого и изъяли вещественные доказательства преступления – нож и одежду с пятнами крови.

По этому факту открыто уголовное производство ч. 1 ст. 125 УКУ (преднамеренно легкое телесное повреждение). Следствие продолжается.