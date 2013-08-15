Вице-мэра Феодосии поймали на взятке

В Крыму правоохранители на этой неделе задержали заместителя мэра Феодосии по подозрению в получении взятки.

Об этом УНИАН сообщили представители пресс-служб прокуратуры и милиции Крыма, отказавшись при этом уточнить какие-либо подробности.

«Я могу подтвердить то, что задержали Куртиева Эдема Джаферовича, но то, что ему инкриминировали, я не знаю», - сказал первый заместитель мэра Игорь Авруцкий феодосийскому изданию «Кафа».

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По данным СМИ, чиновник попался на взятке в сумме 20 тыс. грн.

Куртиев занимает должность вице-мэра с 1998 года.

Как сообщал УНИАН, неизвестный мужчина выстрелил в конце июля из обреза в спину мэра Феодосии Александра Бартенева в подъезде его дома. Бартенев скончался в больнице, не прожив и суток. Милиция проводит расследование.