Председатель ВАСУ говорит, что Ющенко ошибся
Относительно одной фамилии
Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК считает ошибочным требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увольнении одного из судей административного суда, включенное в обращение главы государства к Высшему совету юстиции с требованием начала процедуры об увольнении 47 судей общих и аппеляционных судов за нарушение присяги и коррупцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАСЕНЮК сообщил сегодня журналистам в Киеве.
«По имеющейся информации, его фамилия внесена ошибочно, и то решение, за которое его просят уволить, вступило в силу и никаких споров по реализации этого решения в настоящее время нет», - сказал А.ПАСЕНЮК.
Председатель ВАСУ подчеркнул, что до настоящего времени к этому судье не было никаких претензий. «Он пришел к нам из системы хозяйственных судов, в настоящее время является председателем Николаевского административного суда и назначен на эту должность Президентом. Для нас было удивительно, что в этом списке значится его фамилия СЕРЕДА».
Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН на брифинге 27 ноября заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО обратился с письмом в Высший совет юстиции, в котором призывает начать процедуру освобождения 47 судей общих и апелляционных судов за нарушение присяги.
«Кроме того, Президент поручил генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности Украины, министру внутренних дел разработать совместные действия по борьбе с коррупцией в судебной системе», - сказал И.ПУКШИН.