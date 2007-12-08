Председатель ВАСУ говорит, что Ющенко ошибся

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК считает ошибочным требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увольнении одного из судей административного суда, включенное в обращение главы государства к Высшему совету юстиции с требованием начала процедуры об увольнении 47 судей общих и аппеляционных судов за нарушение присяги и коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАСЕНЮК сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«По имеющейся информации, его фамилия внесена ошибочно, и то решение, за которое его просят уволить, вступило в силу и никаких споров по реализации этого решения в настоящее время нет», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Председатель ВАСУ подчеркнул, что до настоящего времени к этому судье не было никаких претензий. «Он пришел к нам из системы хозяйственных судов, в настоящее время является председателем Николаевского административного суда и назначен на эту должность Президентом. Для нас было удивительно, что в этом списке значится его фамилия СЕРЕДА».

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН на брифинге 27 ноября заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО обратился с письмом в Высший совет юстиции, в котором призывает начать процедуру освобождения 47 судей общих и апелляционных судов за нарушение присяги.

«Кроме того, Президент поручил генеральному прокурору, руководителю Службы безопасности Украины, министру внутренних дел разработать совместные действия по борьбе с коррупцией в судебной системе», - сказал И.ПУКШИН.