В Полтаве прохожего убили выстрелом в спину

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции.

По их данным, 13 августа вечером в Октябрьский райотдел милиции Полтавы поступило сообщение о том, что по улице Образовательной во дворе обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением в области спины.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа милиции, эксперты и кинологическая служба.

Проводится проверка, личность мужчины устанавливается.

Расследование убийства находится на контроле областного руководства УМВД.

13 августа милиционерами открыто уголовное производство по части 1 статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.