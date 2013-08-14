Прокуратура проверяет законность платежей за загранпаспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Согласно сообщению, проверку начала прокуратурой Одесской области по информации, размещенной в СМИ.

В частности, 12 августа в некоторых СМИ появилось сообщение о конфликте, случившемся вчера в вышеназванном управлении, расположенном по улице Преображенской, 44. Со ссылкой на активистку «ДемАльянса» Юлию Чухало, которая была в числе граждан, подававших документы, с посетителей требовали вместо 170 грн (обязательного сбора), 377 грн. По словам Чухало, заплатившие названную сумму деньги, все равно не могли попасть в кабинет в порядке обычной очереди, так как «сначала заводили тех, кто раскошелился на некие дополнительные платежи (информационные услуги и необязательную страховку), отдав им порядка 600 гривен».

Как сообщали УНИАН 1 августа в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Суворовского района Одессы начала уголовное производство по факту незаконного взимания различных платежей с граждан при оформлении загранпаспортов. Производство начато по результатам проверки по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины. Установлено, что должностные лица предоставляли гражданам перечни банковских счетов для уплаты платежей за оформление паспорта для выезда за границу. В перечень входили платежи за услуги по информационному обеспечению, медицинскому страхованию, справки об отсутствии судимости и т.д.

Взыскание вышеуказанных платежей не предусмотрено законодательством.