В ДТП на Донетчине пострадали четверо россиян

08:57, 13 августа 2013
Общество
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В Донецкой области в ДТП пострадали четверо граждан России.

Ясинувата

Вчера в 22.15 поблизости Ясиноватой Донецкой области на автодороге Киев – Луганск - Изварино произошло столкновение грузовика и двух легковых автомобилей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пострадали четверо граждан России. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу.

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