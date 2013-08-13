В ДТП на Донетчине пострадали четверо россиян
08:57, 13 августа 2013Общество
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В Донецкой области в ДТП пострадали четверо граждан России.
ДТП произошло вблизи Ясиноватой
Вчера в 22.15 поблизости Ясиноватой Донецкой области на автодороге Киев – Луганск - Изварино произошло столкновение грузовика и двух легковых автомобилей.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пострадали четверо граждан России. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу.
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