В страшном ДТП на Харьковщине погибли три человека (фото)

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла сегодня, 11 августа, около 06.00 на автодороге Харьков - Красноград - Перещепино.

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47-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic с прицепом не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1717.

В результате ДТП пассажиры Renault Trafic (мужчины 1996, 1991 и 1993 года рождения) погибли на месте ДТП, водитель автомобиля Renault Trafic и четверо его пассажиров с телесными повреждениями доставлены в Красноградскую районную больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.