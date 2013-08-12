Россельхознадзор обнаружил в беларусских мясе и твороге кишечную палочку

13:20, 12 августа 2013
Общество
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Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Росссельхознадзор) обнаружила «бактерии группы кишечной палочки» в продукции трех беларусских предприятий.

В беларусском мясе обнаружили кишечную палочку

Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Россельхознадзор.

Микробы были выявлены при лабораторных исследованиях ветчины ОАО «Борисовский мясокомбинат», говядины ОАО «Миорский мясокомбинат» и творога предприятия ОАО «Савушкин продукт».

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Принято решение «проинформировать государственную ветеринарную службу Беларуси о выявленных результатах для принятия мер по выпуску продукции, соответствующей требованиям безопасности Таможенного союза».

Всего опасные бактерии были выявлены Россельхознадзором в продуктах 26 государств.

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