Россельхознадзор снова обнаружил антибиотики в сырах Милкиленда

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) обнаружил в сырах предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав крупного производителя молочной продукции «Милкиленд», антибиотики, сообщило ведомство.

Согласно сообщению, в продукции «Прометея» обнаружен тетрациклин и окситетрациклин, а в сырах «Миргородского сыродельного комбината» - окситетрациклин.

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Кроме того, Россельхознадзор выявил повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в мороженой говядине украинского производителя «Прилуки-Агропереработка».

В связи с обнаруженными нарушениями ведомство ввело режим повышенного контроля продукции, поставляемой указанными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 27 мая текущего года ввел режим усиленного лабораторного контроля для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

19 июня Россельхознадзор в Челябинской области вновь обнаружил в сыре украинских предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр»), «Рось» (филиал «Ахтырский сыркомбинат») и «Миргородский сыродельный комбинат», входящих в состав агрохолдинга «Милкиленд», превышение допустимого содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания «Милкиленд» владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции «Милкиленд» продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".